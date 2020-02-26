Изнасилование, работа продавцом, кома: рок звезды сериала «Возвращение Мухтара»

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова прожила очень тяжелую жизнь. 25 февраля актриса могла отпраздновать 40-летие, однако в 2017 году ее не стало.

Проблемы у знаменитости начались еще в раннем детстве. Тогда ее отцу — уважаемому человеку в Липецке — начали угрожать местные бандиты. Злоумышленники грозились похитить Наталью с целью выкупа, чтобы таким образом вернуть долги ее родителя.

Позже девушка поступила в высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве. Но и тут артистку поджидали неприятности. Во время празднования дня рождения сокурсника, за ней увязался молодой человек с режиссерского факультета. Он изнасиловал юную студентку. Наталья Юнникова не стала обращаться в правоохранительные органы, боясь обсуждать произошедшее с посторонними.

«По большому счету этот человек за то, что сделал со мной, никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, много снимает. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою», — цитирует звезду Starhit.

После трагического происшествия Наталья Юнникова, однако, не разочаровалась в мужчинах окончательно. Девушка вышла замуж за коллегу по цеху Антона Федотова. У пары родился ребенок — сын Ролан. Вот только, когда мальчику едва исполнилось девять месяцев, супруги приняли решение расторгнуть брак.

После этого в жизни Натальи Юнниковой произошли приятные перемены. Актрисе дали роль Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». На съемочной площадке проекта знаменитость отыграла более шести лет. Но она всегда мечтала о классике, драме, чем-то большем и однажды просто отказалась сниматься.

Из-за отсутствия ролей Наталья Юнникова вынуждена была устроиться на работу продавцом в торговом центре. Порой, актрисе не хватало денег даже на то, чтобы оплатить аренду жилья. Иногда ей материально помогал бывший супруг.

В 2017 году звезду нашли в бессознательном состоянии в собственной квартире. Врачи диагностировали актрисе обширное кровоизлияние в мозг. Юнникову ввели в состояние искусственной комы. Позже выяснилось, что у знаменитости произошел инсульт. 37-летняя артистка умерла 26 сентября в возрасте 37-лет.

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