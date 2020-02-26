Изнасилование, работа продавцом, кома: рок звезды сериала «Возвращение Мухтара»
25 февраля Наталья Юнникова могла отпраздновать 40-летие, однако в 2017 году ее не стало.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Фото, видео: Instagram @muxtar.official
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова прожила очень тяжелую жизнь. 25 февраля актриса могла отпраздновать 40-летие, однако в 2017 году ее не стало.
Проблемы у знаменитости начались еще в раннем детстве. Тогда ее отцу — уважаемому человеку в Липецке — начали угрожать местные бандиты. Злоумышленники грозились похитить Наталью с целью выкупа, чтобы таким образом вернуть долги ее родителя.
Позже девушка поступила в высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве. Но и тут артистку поджидали неприятности. Во время празднования дня рождения сокурсника, за ней увязался молодой человек с режиссерского факультета. Он изнасиловал юную студентку. Наталья Юнникова не стала обращаться в правоохранительные органы, боясь обсуждать произошедшее с посторонними.
«По большому счету этот человек за то, что сделал со мной, никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, много снимает. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою», — цитирует звезду Starhit.
После трагического происшествия Наталья Юнникова, однако, не разочаровалась в мужчинах окончательно. Девушка вышла замуж за коллегу по цеху Антона Федотова. У пары родился ребенок — сын Ролан. Вот только, когда мальчику едва исполнилось девять месяцев, супруги приняли решение расторгнуть брак.
После этого в жизни Натальи Юнниковой произошли приятные перемены. Актрисе дали роль Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». На съемочной площадке проекта знаменитость отыграла более шести лет. Но она всегда мечтала о классике, драме, чем-то большем и однажды просто отказалась сниматься.
Из-за отсутствия ролей Наталья Юнникова вынуждена была устроиться на работу продавцом в торговом центре. Порой, актрисе не хватало денег даже на то, чтобы оплатить аренду жилья. Иногда ей материально помогал бывший супруг.
В 2017 году звезду нашли в бессознательном состоянии в собственной квартире. Врачи диагностировали актрисе обширное кровоизлияние в мозг. Юнникову ввели в состояние искусственной комы. Позже выяснилось, что у знаменитости произошел инсульт. 37-летняя артистка умерла 26 сентября в возрасте 37-лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара».
Нашли ошибку?