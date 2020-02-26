Видео: Голый житель Волгограда умылся из лужи, совершая некий ритуал
Инцидент произошел неподалеку от моста через Волго-Донской судоходный канал.
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Фото, видео: ВКонтакте @ghest_volgograd, globallookpress.com /Evgeniy Kanaev
Абсолютно голый житель Волгограда умылся из лужи во время совершения непонятного ритуала. Инцидент, произошедший неподалеку от моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе, удалось заснять очевидцам.
На кадрах видно, как взрослый мужчина без одежды выходит на проезжую часть, снимает очки и умывается из лужи. Надев аксессуар, волгоградец возвращается на тротуар и преклоняется будто бы в молитве. Совершив задуманное, мужчина возвращается к луже и повторяет «процедуру». Закончив дела, обнаженный местный житель идет на пешеходную дорожку, забирает одежду и уходит прочь.
Пользователи социальных сетей отмечают, что подобный инцидент в Волгограде уже не первый.
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