Видео: Голый житель Волгограда умылся из лужи, совершая некий ритуал

Абсолютно голый житель Волгограда умылся из лужи во время совершения непонятного ритуала. Инцидент, произошедший неподалеку от моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе, удалось заснять очевидцам.

На кадрах видно, как взрослый мужчина без одежды выходит на проезжую часть, снимает очки и умывается из лужи. Надев аксессуар, волгоградец возвращается на тротуар и преклоняется будто бы в молитве. Совершив задуманное, мужчина возвращается к луже и повторяет «процедуру». Закончив дела, обнаженный местный житель идет на пешеходную дорожку, забирает одежду и уходит прочь.

Пользователи социальных сетей отмечают, что подобный инцидент в Волгограде уже не первый.