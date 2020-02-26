Горцы покорили замерзший водопад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ

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В Дагестане прошли соревнования по ледолазанию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tanecek, 5-tv.ru

На соревнованиях по ледолазанию в Дагестане представительницы слабого пола - редкость, слишком опасные условия. В этом году спортсменам предстояло преодолеть замерзший водопад, высотой 30 метров.

Хунзахский водопад замерзает каждую зиму. Вот, с высоты видно он трехкаскадный. Для ледолазов - есть несколько сложных маршрутов. Сегодня по льду поднимаются и опытные альпинисты и новички. Москвичка Анастасия Аленина специально приехала в Дагестан испытать себя. Признается, хотела победить дагестанца в скорости, но ее заранее предупредили, что лучше даже не пытаться.

Горцы покоряли вершину в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мурад Магомедов тоже попробовал свои силы.

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