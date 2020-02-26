В Петербурге задержан вербовщик террористов. Об этом сообщает Следственный комитет (СК РФ).

По данным следствия, задержанный мужчина осуществлял деятельность по вербовке в международную террористическую группировку с декабря 2018 года по январь 2019 года. Спецоперация была проведена СК РФ совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

Крое того была установлена причастность задержанного к финансированию терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье — «Содействие террористической деятельности».