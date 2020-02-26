Подростки 14 и 15 лет задержаны за подготовку нападения на школу в Саратове

Два подростка 14 и 15 лет задержаны сотрудниками ФСБ за подготовку нападения на школу в Саратове. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

«Оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказали в ведомстве.

Согласно данным ФСБ России, организаторами являются два гражданина РФ, «состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища.

Там подозреваемые хранили обрез охотничьего ружья и намеревались изготовить зажигательные смеси, чтобы использовать их во время нападения на школу.

В настоящий момент региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков.