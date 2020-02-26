Подростки 14 и 15 лет задержаны за подготовку нападения на школу в Саратове
По данным ФСБ, дети состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, ФСБ РФ
Два подростка 14 и 15 лет задержаны сотрудниками ФСБ за подготовку нападения на школу в Саратове. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.
«Оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказали в ведомстве.
Согласно данным ФСБ России, организаторами являются два гражданина РФ, «состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища.
Там подозреваемые хранили обрез охотничьего ружья и намеревались изготовить зажигательные смеси, чтобы использовать их во время нападения на школу.
В настоящий момент региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков.
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