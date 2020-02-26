ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 416

Спецоперация была проведена в Саратове.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА .Евгений Биятов, ФСБ РФ

ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков в Саратове. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС).

«Организаторами являются два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», — заявили в ведомстве.

Согласно данным спецслужбы, они были задержаны на территории заброшенного бомбоубедища, в котором подозреваемые хранили в тайнике обрез охотничьего ружья, которое планировали использовать для нападения. Кроме этого они намеревались изготовить самодельные зажигательные смеси, инструкцию к которым были найдены в сети.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье — «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
64.92
0.62 70.46
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2