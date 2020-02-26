ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков
Спецоперация была проведена в Саратове.
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Фото, видео: РИА .Евгений Биятов, ФСБ РФ
ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков в Саратове. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС).
«Организаторами являются два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», — заявили в ведомстве.
Согласно данным спецслужбы, они были задержаны на территории заброшенного бомбоубедища, в котором подозреваемые хранили в тайнике обрез охотничьего ружья, которое планировали использовать для нападения. Кроме этого они намеревались изготовить самодельные зажигательные смеси, инструкцию к которым были найдены в сети.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье — «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
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