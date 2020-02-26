ФСБ РФ заявила о задержании планировавших нападение на школу подростков в Саратове. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС).

«Организаторами являются два гражданина Российской Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», — заявили в ведомстве.

Согласно данным спецслужбы, они были задержаны на территории заброшенного бомбоубедища, в котором подозреваемые хранили в тайнике обрез охотничьего ружья, которое планировали использовать для нападения. Кроме этого они намеревались изготовить самодельные зажигательные смеси, инструкцию к которым были найдены в сети.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье — «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».