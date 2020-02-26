Нетрезвая жительница Ростовской области проглотила термометр

Изрядно подвыпившая жительница Ростовской области проглотила термометр. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 24 февраля в городе Новочеркасск.

32-летнюю женщину с градусником в желудке в экстренном порядке доставили в больницу. Помимо прочего, медики диагностировали у пациентки отравление алкоголем.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.