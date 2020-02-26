Нетрезвая жительница Ростовской области проглотила термометр
Инцидент произошел 24 февраля в Новочеркасске.
Фото: www.globallookpress.com /Elena Sikorskaya
Изрядно подвыпившая жительница Ростовской области проглотила термометр. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 24 февраля в городе Новочеркасск.
32-летнюю женщину с градусником в желудке в экстренном порядке доставили в больницу. Помимо прочего, медики диагностировали у пациентки отравление алкоголем.
Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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