Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе
По заявлению ВОЗ, многие страны оказались не готовы к борьбе с инфекцией, недооценив ее опасность.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Marco Passaro, 5-tv.ru
Многие страны оказались не готовы бороться с коронавирусом, а все потому, что специалисты недооценили опасность этой инфекции. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Европейским эпицентром вспышки на сегодня стала Италия. Число заболевших там превысило 320 человек, 12 из них скончались.
В нашей стране новых случаев коронавируса не выявлено. Не подтвердилась опасная инфекция и у 400 россиян, которые вернулись из Китая в начале года и все это время находились под наблюдением врачей.
Не вызывает опасений здоровье и у наших соотечественников, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они находятся в казанской больнице на карантине. Чтобы поднять настроение пациентам местные жители устроили для них салют. На снегу появилась надпись – «Не болейте».
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