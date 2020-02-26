Матвиенко призвала держать под контролем реализацию закона о школьном питании
По мнению спикера Совета Федерации, Минпросвещения необходимо проанализировать ситуацию с готовностью регионов к обеспечению учащихся младших классов горячим питанием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia
С 1 сентября 2020 года все российские школьники начальных классов начнут получать бесплатное горячее питание. Верхняя палата парламента одобрила соответствующий закон. Однако не все регионы готовы к нововведениям.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минпросвещения проанализировать ситуацию и подумать об организации горячего питания в учреждениях, где нет пищеблоков.
«Вот эти фастфуды, которые непонятно где готовятся, в морозилках держат эту еду, жвачку, которую есть невозможно, потом разогревают в школах. Мы дискредитируем саму идею о здоровом питании для школьников. Коллеги, вы как-то все, такое ощущение, в расслабленном режиме. Времена сейчас другие, спрос другой. Если президент поставил задачу, мы все обязаны ее реализовать и исполнить», – обратилась к чиновникам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Тему надо контролировать предметно, заявила спикер. В ближайшее время Совфед на совместном совещании с Минпросвещения, Роспотребнадзором и губернаторами еще раз обсудят готовность регионов.
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