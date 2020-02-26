Почему Кейт Миддлтон не уйдет из королевской семьи вслед за Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская назвала главный плюс своего нынешнего статуса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /ALPR/AdMedia, REUTERS
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о достоинствах статуса члена королевской семьи. Один из названных ею плюсов дает понять, что супруга принца Уильяма не пойдет по стопам Меган Маркл.
Мнением о королевской жизни Кэтрин поделилась в подкасте телеведущей и писательницы Джованны Флетчер. Она признала, что множество обязательств и ограничений утомляют ее. Зато открываются новые возможности, важнейшая из которых — общение с людьми «из всех слоев общества».
«Я постоянно разговариваю со многими людьми из разных слоев общества. Я думаю, что мы все слишком сосредоточены на нашем собственном мире. Иногда полезно взглянуть за его пределы и увидеть проблемы, с которыми борются другие люди. Каждый может стать частью единого целого, чтобы попытаться сделать все возможное для общего блага», — сказала Миддлтон.
Герцогиня отметила, что у членов королевской семьи есть и другие привилегии, однако не стала их конкретизировать.
В январе 5-tv.ru сообщал, что британскую королевскую семью потряс кризис. Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от титулов и привилегий. Супруги уехали в Канаду, чтобы жить самостоятельно. Пока получается: в Instagram они зарабатывают в два раза больше, чем Кейт Миддлтон и ее муж Уильям.
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