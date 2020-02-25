Принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают в Instagram в два раза больше, чем Уильям и Кейт

Принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают на каждом посте в Instagram 110 тысяч долларов — чуть больше семи миллионов рублей. И это практически ровно в два раза больше, чем герцог и герцогиня Кембриджские — Уильям и Кейт. Старший брат Гарри и его супруга получают с публикации в соцсети 56 тысяч долларов — 3,6 миллиона рублей. Такие данные сообщает интернет-портал PeopleTalk со ссылкой на агентство Inzpire Me.

Тем временем общественность гадает, как будет именоваться Instagram-аккаунт Гарри и Меган, ведь уже в конце марта они не смогут использовать SussexRoyal.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий, а позже уехали в Канаду. Букингемский дворец сообщил, что Меган и Гарри больше не будут представлять британского монарха, и в конце марта лишатся титулов Его и Ее Высочеств.