Песков прокомментировал предложение Суркова «обнулить» президентские сроки
В Кремле экс-советника президента РФ назвали «очень компетентным и авторитетным».
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего советника главы государства Владислава Суркова о необходимости «обнуления» президентских сроков после внесения поправок в Конституцию. В Кремле эти слова считают обычным мнением.
«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином РФ и физическим лицом, которое не работает в администрации президента и в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — сказал Песков.
Ранее Владислав Сурков дал интервью изданию «Актуальные комментарии». Он заявил, что после внесения изменений в Конституцию президент получит новые полномочия. В таком случае юридически правильно будет «обнулить» предыдущие сроки, поскольку фактически создается новый институт президентства.
Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства 18 февраля. О намерении госслужащего уйти в отставку по собственному желанию стало известно в конце января.
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