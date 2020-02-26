Песков прокомментировал предложение Суркова «обнулить» президентские сроки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего советника главы государства Владислава Суркова о необходимости «обнуления» президентских сроков после внесения поправок в Конституцию. В Кремле эти слова считают обычным мнением.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином РФ и физическим лицом, которое не работает в администрации президента и в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — сказал Песков.

Ранее Владислав Сурков дал интервью изданию «Актуальные комментарии». Он заявил, что после внесения изменений в Конституцию президент получит новые полномочия. В таком случае юридически правильно будет «обнулить» предыдущие сроки, поскольку фактически создается новый институт президентства.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства 18 февраля. О намерении госслужащего уйти в отставку по собственному желанию стало известно в конце января.