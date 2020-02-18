Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в указе.

В документе также отмечается, что он вступает в силу со дня подписания.

Информация об отставке Владислава Суркова появилась еще в конце января. Такие сведения распространил приближенный к нему политолог Алексей Чеснаков.

Через несколько дней 5-tv.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что госслужащий до сих пор не покинул свой пост.