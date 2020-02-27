Легендарный американский актер Аль Пачино, известный по ролям в фильмах «Крестный отец», «Запах женщины», «Лицо со шрамом» и многим другим счастлив, что режиссеры все еще хотят видеть его в своих фильмах.

«Я осознал, что обязан режиссерам своей успешной карьере. Есть ли у меня талант актера или нет, но именно режиссеры видят меня в своих историях и это всегда честь для меня», — сказал артист в интервью газете Metro после премьеры сериала «Охотники», где Аль-Пачино играет бывшего узника концлагеря, мстящего нацистам.

По словам обладателя «Оскара» и других престижных кинопремий, он может выбирать роли, чего в его профессии могут позволить себе не все. И здесь предпочтения зависят от того, что в тот или иной момент происходит в жизни самого актера

«Я думаю, что двигаюсь циклично, хотя другие называют это старением… Я остаюсь открытым для новых персонажей, которые не требуют от меня слишком большой отдачи, я стал очень практичным актером», — говорит Аль Пачино.

Он признался, что в свои 79 лет больше всего боится утратить «актерский голод».

«Возраст пугает меня, неспособность запоминать мои реплики. Неспособность играть, потеря актерского голода — это будет трагедия для меня», — сказал Аль-Пачино.

Говоря о своей работе в театре, артист поделился, что в молодости ему трудно было выйти из образа после спектакля, но с возрастом он отыскал «портал эмоций», который открывается и закрывается, когда нужно.

«Когда я был молодым, я „забирал“ своих персонажей домой, они оставались со мной, потому что мне было сложно избавиться от них. Сейчас я снимаю их и оставляю на вешалке как костюм, уходя из театра домой, и снова надеваю, когда возвращаюсь», — рассказал Аль Пачино.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2020 году Аль Пачино был номинирован на «Оскар» за работу в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе, но награду в этой номинации — за лучшую мужскую роль второго плана — получил Брэд Питт.