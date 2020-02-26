Компания Google просит США помиловать Huawei
Разработчики операционной системы Android хотят возобновить сотрудничество с китайским производителем.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Фото, видео: www.globallookpress.com /Rolf Vennenbernd, 5-tv.ru
Компания Google обратилась к американскому правительству с просьбой разрешить ей продолжить сотрудничество с китайским производителем мобильных устройств Huawei.
Как сообщает LENTA.RU со ссылкой на немецкий финансовый интернет-портал Finanzen, просьба о помиловании Huawei последовала от вице-президента проекта Android Самира Самата после того, как Белый дом начал рассматривать частные случаи американо-китайского партнерства. Так, сотрудничать Huawei американские власти позволили компании Microsoft — в части поставок операционных систем Windows на китайские ноутбуки MateBook.
О реакции правительства США на просьбу Google пока не известно.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в мае 2019 года власти США внесли Huawei в черный список из-за «деятельности, противоречащей национальной безопасности США». В результате санкций китайская компания лишилась возможности покупать технологии у американцев.
Нашли ошибку?