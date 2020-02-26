Компания Google просит США помиловать Huawei

Компания Google обратилась к американскому правительству с просьбой разрешить ей продолжить сотрудничество с китайским производителем мобильных устройств Huawei.

Как сообщает LENTA.RU со ссылкой на немецкий финансовый интернет-портал Finanzen, просьба о помиловании Huawei последовала от вице-президента проекта Android Самира Самата после того, как Белый дом начал рассматривать частные случаи американо-китайского партнерства. Так, сотрудничать Huawei американские власти позволили компании Microsoft — в части поставок операционных систем Windows на китайские ноутбуки MateBook.

О реакции правительства США на просьбу Google пока не известно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в мае 2019 года власти США внесли Huawei в черный список из-за «деятельности, противоречащей национальной безопасности США». В результате санкций китайская компания лишилась возможности покупать технологии у американцев.