Смартфоны Huawei лишатся процессоров из-за международных ограничений

Британская фирма ARM поручила сотрудникам прервать все контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Такое решение организация приняла вслед за Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Microsoft, которые ранее расторгли соглашения с китайским брендом.

Как пишет ФАН, в начале мая США внесло Huawei в черный список из-за «деятельности, противоречащей нацбезопасности США», в результате чего фирма лишилась возможности покупать технологии американских производителей. Кроме того, компания находится в списке организаций, которые не могут вести дела с торговыми представителями США без специальной лицензии.

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Новый удар в сторону Huawei последовал из Великобритании. ARM поручила работникам прекратить деловое сотрудничество с китайским брендом и его дочерними компаниями.

Такое решение лишит китайские смартфоны процессоров Kirin, созданных по архитектуре ARM. Если фирма отзовет лицензию, Huawei потеряет права на использование микропроцессорных ядер ARM, аналог которых на рынке технологий найти будет довольно трудно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство торговли США отменило ограничения для компании Huawei. Американские политики поняли, какому риску подвергают миллионы людей по всему миру, и выдали китайской корпорации временную лицензию.