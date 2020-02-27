Танки Т-34, прибывшие из Лаоса, восстановят на бронетанковом заводе в Петербурге

Особым строем 9 мая пройдут легендарные Т-34. В Петербурге на заводе по ремонту бронетехники сейчас завершается реставрация 30 раритетных танков. И это редкая удача, что столько техники образца победного 1945-го сохранилось в относительно хорошем состоянии.

При этом танки полвека служили в Лаосе — условия в джунглях юго-восточной Азии экстремальные. Кое-где в пушках птицы свили гнезда, а в двигателях поселились мыши и прочая живность. Как восстанавливают Т-34, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что колонна ракетных комплексов «Ярс» выдвинулась в сторону Москвы для подготовки к Параду Победы.