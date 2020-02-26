«Великолепная теннисистка, потрясающий человек» — тренер Майкл Джойс рассказал о Марии Шараповой
26 февраля экс-первая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © AFP7
Самая успешная российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Победительница пяти престижных турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира покинула корт в возрасте 32 лет. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru, Майкл Джойс, который тренировал российскую спортсменку с 2005 по 2011 год рассказал, кто для него Мария Шарапова и какими были годы, проведенные с ней.
«Я тренировал Марию с 17 до 25 лет. Я знал ее, когда ей было девять лет. Она была потрясающая спортсменка, великолепная теннисистка, удивительный человек. Мы стали очень близки за это время, и я видел ее на множестве соревнований на протяжении всех этих лет. Я видел ее победу на чемпионате мира. И я наблюдал за тем, как она растет, как спортсмен, в том числе. Я ее тренировал на заре своей карьеры, когда я стал тренером. Возможно, она дала мне больше, чем я ей», — отметил Майкл Джойс.
Он также рассказал, что не всегда в жизни Марии Шараповой все было гладко. Помимо взлетов, были и падения, но спортсменка с гордостью справлялась со всеми неудачами.
«Было здорово стать частью ее семьи и провести с ней те успешные годы. Но также у нас были трудные времена, когда у нее случилась операция на плече. После того, как она восстанавливалась год-полтора все это время я был с ней вместе. И для нее это тоже было тяжело, но она стремилась к тому, чтобы вернуться, хотя врачи не давали ей надежду на возвращение в спорт в первоначальной форме. Но она работала очень усердно», — рассказал тренер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты считают, что объявившая о завершении карьеры Мария Шарапова может быть беременна.
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