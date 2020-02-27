«Катастрофически не хватает»: Нюша пожаловалась на отсутствие детских садов

Певица Нюша решила затронуть на своей странице в Instagram социально важную тему, посвященную детским садам. Знаменитость призналась, что ее годовалая дочь Симба готова к тому, чтобы пойти в него. Однако, по словам звездной мамы, сейчас наблюдается нехватка этих важных для семей учреждений.

«Сейчас садов катастрофически не хватает. И потому, что они обветшали без должного ремонта, и из-за того, что многие здания отданы под другие нужды, а в местах новостроек они не всегда предусмотрены», — посетовала знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Нюша добавила, что в текущем году будет якобы построено около 700 учреждений для детей дошкольного возраста. Певица призналась, что такая новость ее радует.

«Ведь бесплатное дошкольное образование деток, позволит их родителям уверенно строить экономическую основу семьи, и найти себя», — написала артистка.

Однако большинство подписчиков решили обратить свое внимание не на сам пост, а на милый ролик, прикрепленный к нему. Фанаты оценили первую песню Симбы, которая посвящена маме.

«Так доча похожа на папу. Вы прелести две»;

«Какая же милая у тебя дочка, красавица»;

«Будущая певица!»;

«Ой, как мило ваша дочка разговаривает. На это можно смотреть бесконечно», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша растрогала поклонников нежным фото в обнимку с супругом.