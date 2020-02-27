Упрямство и устойчивость: тренер Майкл Джойс рассказал о главных качествах Марии Шараповой

Мария Шарапова потрясла мир, объявив 26 февраля о том, что завершает свою спортивную карьеру. Победительница пяти престижных турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира ушла с корта в возрасте 32 лет. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru, известный тренер Майкл Джойс, который с 2005 по 2011 год работал с Марией Шараповой, рассказал, благодаря каким качествам россиянка добилась славы и стала самой успешной теннисисткой мира.

«Лучшая часть работы с Марией — это ее желание учиться каждый день. Работать каждый день. И осознавать, что ничего не дается просто. С 17 лет рядом с ней я поражался, как она приходила на тренировки и выкладывалась на 100%. Старалась стать лучше. Продолжала учиться. Это было хорошее время, для меня как для тренера и дня нее как игрока. В эти годы она развивала свою игру. Ее моральная устойчивость была невероятна. Я видел ее, когда она выигрывала так много матчей в жестких условиях. Но она продолжала сражаться. И она готова отдаваться на 110%», — рассказал бывший тренер Марии Шараповой.

Поведал Майкл Джойс и о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться во время работы с Марией.

«Худшее, я бы сказал, было ее упрямство, она ведь чемпионка. Для тренера это немного тяжело, потому как ты пытаешься заставить ее делать некоторые вещи, попробовать что-то, а она десять раз спросит, зачем ей нужно это делать. И ты должен всегда быть к этому готов, должен пытаться ее убедить. И это иногда занимает много времени. Но это часть характера, которая также делает ее великой спортсменкой», — отметил Майкл Джойс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты считают, что объявившая о завершении карьеры Мария Шарапова может быть беременна.