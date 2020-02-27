«Уход имеет смысл» — бывший тренер о завершении Марией Шараповой спортивной карьеры
Самая успешная теннисистка планеты, первая ракетка мира 26 февраля объявила об уходе из большого спорта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © AFP7, 5-tv.ru
Новость об уходе российской теннисистки Марии Шараповой из большого спорта потрясла буквально весь мир. Зарубежные таблоиды пестрят заголовками о заявлении россиянки. Многие пытаются найти причину такого решения экс-первой ракетки мира. Известие о завершении спортивной карьеры не удивило разве что бывшего наставника Марии Шараповой — Майкла Джойса, который тренировал россиянку с 2005 по 2011 год. Он считает, что для 32-летней теннисистки сейчас для этого подходящее время.
«Я узнал сегодня. Я сейчас в Дохе, в Катаре. Я узнал сегодня, что она объявила о завершении карьеры. Я не могу сказать, что удивлен: последние годы были непростыми для нее. Она играла очень долгою если я не ошибаюсь свой первый матч она сыграла в 2002, то есть прошло уже 18 лет с ее первой игры. Все приходит к завершению. Это жизнь, это жизнь спортсмена», — сказал Майкл Джойс.
По его словам, Мария Шарапова невероятно талантливая женщина и у нее впереди целая жизнь.
«Есть множество вещей, которыми она может заняться. Ее возраст и здоровье. Уход сейчас безусловно имеет смысл. Так что, как я уже сказал, я не удивлен. И думаю, это правильно время для нее. Она единственная, кто знает, как лучше. Я желаю ей всего наилучшего. Она очень умная девушка, делает успехи в бизнесе. Так что я надеюсь, что в скором времени она выйдет замуж и создаст семью. И уверен, как и многие другие спортсмены, она найдет, чем заниматься, ведь это обычное дело», — заключил тренер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тренер Майкл Джойс рассказал о главных качествах Марии Шараповой.
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