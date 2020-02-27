Пэрис Хилтон заявила, что является кровной родственницей королевы Елизаветы II

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон ошарашила публику неожиданной новостью. Звезда заявила, что является кровной родственницей королевы Великобритании Елизаветы II. По словам светской львицы, установить это удалось благодаря ДНК-тесту, который решила провести ее мать.

Результаты экспертизы показали, что Пэрис является двадцатиюродной внучатой племянницей монаршей особы. Якобы по линии отца знаменитости история ведет начало к королю Генриху II, который правил Англией в период с 1133 по 1189 годы.

Как отмечает Cosmopolitan, это еще не все открытия, которые для общественности сделала теледива. Она также установила родство с Мэрилин Монро, правда, кем Пэрис Хилтон приходится кинозвезде, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пэрис Хилтон станцевала у шеста в откровенном наряде.