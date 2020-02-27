«Столкнулся с ужасным безденежьем»: Солист «Фактора-2» о жизни после распада группы

Недавно знаменитой группе «Фактор 2» исполнилось 20 лет. В 90-х годах песни музыкального коллектива были необычайно популярными, однако со временем группа распалась. Создатель хитов и музыкант Илья Подстрелов рассказал о причинах конфликта участников группы.

По его словам, камнем преткновения стали финансовые вопросы. Однажды концертный директор предложил выступить не за говоренную денежную сумму, а дешевле. В результате менеджер обогатился за счет артистов.

«Финансовая ситуация была плохая, и нам ничего не оставалось как согласиться. Позже оказалось — парень таким образом решил заработать себе как можно больше и накинул на нашу сумму еще около тысячи евро, хотя изначально по договоренности не мог добавлять более 300. Это и была одна из причин моего отсоединения», — пояснил Подстрелов.

Впоследствии исполнитель вместе с другим солистом «Фактора-2» — Владимиром Панченко — перебрался в Германию. Там звезды открыли свой бизнес, для вложений в который были вынуждены взять в банке кредит. В результате их финансовое положение усугубилось.

«После того как я решил уйти от братьев Панченко, Володя отказался выплачивать свою половину денег, мотивируя это тем, что я его бросил и уехал на заработки в Россию. В итоге погасил сам. Причем столкнулся с ужасным безденежьем — в какой-то момент еле справлялся, все деньги уходили на кредит и еду», — вспомнил Подстрелов.

Как отмечает Starhit, сейчас Илья и Владимир не общаются. Панченко гастролирует по России с песнями «Фактора-2», а Подстрелов с Андреем Камаевым пытается возродить группу в России. В ближайшее время музыкант хочет окончательно запретить бывшему товарищу исполнять лично созданные им хиты, которые он писал для коллектива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист группы «Фактор-2» Илья Подстрелов показал в Instagram ножку новорожденного сына.