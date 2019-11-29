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«Мимимитр зашкаливает»: Солист «Фактора-2» показал ножку новорожденного сына

, 9:31 | Карина Бернтгольц Фото 34

Илья Подстрелов разместил трогательный снимок на своей странице в Instagram. В подписи к фото артист пожелал подписчикам хорошего, плодотворного дня.

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Фото, видео: Instagram @faktor2_podstrelov

Солист группы «Фактор-2» Илья Подстрелов показал в Instagram ножку новорожденного сына. Мальчик появился на свет 3 ноября. Ранее артист рассказал подписчикам, что они с супругой Татьяной решили назвать малыша Савелий, однако долгое время не решались показать подписчикам фото наследника. Снимок ступни младенца — первый кадр в Instagram Подстрелова, на котором запечатлен новый член семьи.

«Эта маленькая пяточка передает всем привет и желает хорошего, плодотворного дня», — написал певец в подписи к посту.

Instagram @faktor2_podstrelov

Фолловеры были растроганы таким нежным снимком в аккаунте исполнителя. Они пожелали здоровья малышу и сил родителям.

«Больше здоровьишка вам и вашим детишкам!»

«Поздравляю, это такое счастье!»

«Мимимитр зашкаливает!»

«Здоровья и счастья вам и вашим деткам!»

«Как это мило! Мои поздравления вам! Пусть сыночек растет на радость маме и папе», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Мария Миронова родила второго ребенка.

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