Пассажирка рейса «Москва — Ставрополь» получила перелом таза при посадке самолета
Инцидент произошел утром 26 февраля в международном аэропорту имени Суворова.
Фото: www.globallookpress.com /Nano Calvo
Пассажирка самолета авиакомпании Utair, следовавшего рейсом «Москва — Ставрополь», получила перелом таза при посадке. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 26 февраля по прибытии воздушного судна в аэропорт имени Суворова.
27-летняя женщина обратилась в ставропольский травмпункт с болями в области спины и тазы. Медики диагностировали у пациентки перелом одной из костей и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
В настоящее время пассажирка проходит дополнительное обследование. Полиция проводит проверку.
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