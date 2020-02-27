Пассажирка самолета авиакомпании Utair, следовавшего рейсом «Москва — Ставрополь», получила перелом таза при посадке. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 26 февраля по прибытии воздушного судна в аэропорт имени Суворова.

27-летняя женщина обратилась в ставропольский травмпункт с болями в области спины и тазы. Медики диагностировали у пациентки перелом одной из костей и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В настоящее время пассажирка проходит дополнительное обследование. Полиция проводит проверку.