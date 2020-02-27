Житель Липецка исполосовал ножом жену и детей. Четырехлетняя девочка погибла

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Василий Заика
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Семейная драма разыгралась ночью 27 февраля. Возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com /Denis Meyer

Житель Липецка исполосовал ножом жену и двоих детей. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась ночью 27 февраля.

По версии следствия, 36-летний мужчина учинил ссору с супругой, в ходе которой внезапно набросился на 37-летнюю женщину и ее детей с ножом. От полученных травм четырехлетняя девочка погибла. Ее мать и 11-летняя сестра госпитализированы. После нападения глава семейства попытался поджечь квартиру и покончил с собой.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство». Известно, что пострадавшая женщина работала мировым судьей.

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