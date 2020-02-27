В Москве рабочий разбился, упав в шахту лифта на стройке

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 27 февраля на Полярной улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Рабочий погиб после падения в шахту лифта на строительной площадке в Москве. Как сообщает РИА Новости, трагический инцидент произошел днем 27 февраля на Полярной улице.

По данным агентства, мужчина, по невыясненным пока причинам, сорвался с высоты. Отмечается, что шахта лифта на тот момент еще не была оборудована кабиной. От полученных травм рабочий скончался на месте. В настоящее время устанавливается его личность. Причины ЧП выясняются.

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