Петиция против Эмбер Херд в «Аквамене-2» набрала более 300 тысяч подписей

Более 300 тысяч человек подписали петицию против участия актрисы Эмбер Херд в продолжении кинокомикса «Аквамен». Обращение фанатов и просто неравнодушных людей опубликовано на сайте Change.org.

Не так давно стало известно, что агрессором во время ее совместной жизни с Джонни Деппом был не он, а она. В сети появилась запись, на которой Херд признается, что применяла к мужу физическое насилие. Возмущенные фанаты заявили, что считают недопустимым участие в картине актрисы с такой репутацией.

change.org

Создатели фильма, кинокомпания Warner Bros, пока не реагируют на петицию. Зато сама Эмбер Херд дала косвенно понять, что в курсе происходящего — в ее Instagram с недавних пор закрыты комментарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету. Издание писало, что актер избивал супругу. Несмотря на то, что позже в текст статьи были внесены изменения, и слова об избиении были удалены, Джонни Деп решил отстоять свою честь в суде.