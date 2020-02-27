В Подмосковье простились с Дмитрием Язовым

В Подмосковье простились с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Его похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Проститься пришли глава Минобороны Сергей Шойгу, друзья, близкие, представители иностранных военных ведомств.

Дмитрий Язов родился в Омской области. Будучи подростком ушел на фронт. Принимал участие в обороне Ленинграда. За подвиги награжден орденом Красной Звезды.

«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После войны Дмитрий Язов отвечал за повышение боеспособности Вооруженных сил, лично организовывал вывод советских войск из Афганистана. С 1987-го по 1991 год занимал пост министра обороны.