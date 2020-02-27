В Подмосковье простились с Дмитрием Язовым

Эфирная новость 37

Последнего маршала Советского Союза похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

В Подмосковье простились с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Его похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Проститься пришли глава Минобороны Сергей Шойгу, друзья, близкие, представители иностранных военных ведомств.

Дмитрий Язов родился в Омской области. Будучи подростком ушел на фронт. Принимал участие в обороне Ленинграда. За подвиги награжден орденом Красной Звезды.  

«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После войны Дмитрий Язов отвечал за повышение боеспособности Вооруженных сил, лично организовывал вывод советских войск из Афганистана. С 1987-го по 1991 год занимал пост министра обороны.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
65.61
0.09 71.65
0.41
В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...