Охотник за метеоритами из США снял на видео полет небесного тела над штатом Аризона

Небо над американским штатом Аризона озарил метеорит. Увидеть небесное явление могли только ранние пташки – все произошло в пять часов утра. Но охотник за метеоритами Робер Уорд не спал, он успел снять световую вспышку и выложил видео в интернет. Его коллеги из Американского общества по изучению метеоритов подтвердили – скорее всего, это было именно космическое небесное тело.

Сейчас самое благоприятное время, чтобы наблюдать за метеоритной активностью, все благодаря растущей Луне.