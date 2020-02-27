Охотник за метеоритами из США снял на видео полет небесного тела над штатом Аризона

Эфирная новость 8

Благодаря растущей Луне наступило благоприятное время для наблюдения за метеоритной активностью.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Krompolc Roman, 5-tv.ru

Небо над американским штатом Аризона озарил метеорит. Увидеть небесное явление могли только ранние пташки – все произошло в пять часов утра. Но охотник за метеоритами Робер Уорд не спал, он успел снять световую вспышку и выложил видео в интернет. Его коллеги из Американского общества по изучению метеоритов подтвердили – скорее всего, это было именно космическое небесное тело.

Сейчас самое благоприятное время, чтобы наблюдать за метеоритной активностью, все благодаря растущей Луне.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
65.61
0.09 71.65
0.41
В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Новости СМИ2