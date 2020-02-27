Анна Нахапетова примерила свадебное платье
Дочь Веры Глаголевой снялась в окружении мужчин в женских нарядах.
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Фото, видео: Instagram @anahapetova
Фото с Анной Нахапетовой в окружении группы мужчин развлекло ее подписчиков в Instagram. Балерина и актриса приняла участие в спектакле театра Романа Виктюка с говорящим названием «Давай займемся сексом». Дочери Веры Глаголевой пришлось срочно подменить даму из труппы. Компания сделала кадр за полчаса до выхода на сцену.
На снимке и она, и ее коллеги одеты в свадебные платья. И если сама девушка смотрится в белом наряде эффектно, то ее брутальным партнерам такой образ едва ли подходит. Но в этом и юмор, и авторское виденье Виктюка — эксцентричное и фривольное настроение постановки призвано скрыть темы тоски и одиночества, которые раскрываются под конец спектакля о взаимоотношениях мужчин и женщин.
«Спасибо, друзья, за вашу помощь и поддержку. Спасибо за этот кайф, кураж и адреналин! Было незабываемо круто и весело. Еще раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром, уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%», — написала Нахапетова.
Подписчики ответили ей в комментариях положительными отзывами о спектакле и оценили забавный кадр.
«Вы настоящий профессионал, дорогая Анна!»
«Прекрасно вписалась»;
«Огонь!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Веры Глаголевой выложила в сеть «осеннее» фото.
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