Анна Нахапетова примерила свадебное платье

Фото с Анной Нахапетовой в окружении группы мужчин развлекло ее подписчиков в Instagram. Балерина и актриса приняла участие в спектакле театра Романа Виктюка с говорящим названием «Давай займемся сексом». Дочери Веры Глаголевой пришлось срочно подменить даму из труппы. Компания сделала кадр за полчаса до выхода на сцену.

На снимке и она, и ее коллеги одеты в свадебные платья. И если сама девушка смотрится в белом наряде эффектно, то ее брутальным партнерам такой образ едва ли подходит. Но в этом и юмор, и авторское виденье Виктюка — эксцентричное и фривольное настроение постановки призвано скрыть темы тоски и одиночества, которые раскрываются под конец спектакля о взаимоотношениях мужчин и женщин.

Instagram @anahapetova

«Спасибо, друзья, за вашу помощь и поддержку. Спасибо за этот кайф, кураж и адреналин! Было незабываемо круто и весело. Еще раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром, уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%», — написала Нахапетова.

Подписчики ответили ей в комментариях положительными отзывами о спектакле и оценили забавный кадр.

«Вы настоящий профессионал, дорогая Анна!»

«Прекрасно вписалась»;

«Огонь!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Веры Глаголевой выложила в сеть «осеннее» фото.