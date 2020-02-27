В аэропорту Сочи сняли с рейса пьяного пассажира

Пьяного пассажира сняли с рейса в аэропорту Сочи, передает пресс-служба окружного управления на транспорте МВД России. 34-летний мужчина собирался лететь домой в Петербург. Его вызывающее поведение привлекло внимание экипажа воздушного судна.

Информация о нетрезвом пассажире на борту поступила диспетчеру, а тот сообщил о нем в транспортную полицию. К борту самолета прибыл наряд постовой службы. Петербуржца доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на территории воздушного терминала, а затем направили на медицинское освидетельствование.

Результат подтвердил, что житель культурной столицы находился в состоянии опьянения. Стражи порядка составили административный протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде. Нарушителю грозит штраф до 1,5 тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток.

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