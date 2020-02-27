Коронавирус подбирается к границам России
Заболевшие уже есть в Финляндии, Норвегии, Дании, Грузии и Эстонии.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Короновирус подбирается к границам России. Заболевшие уже есть в Финляндии, Норвегии, Дании, Грузии и Эстонии. Там, в Эстонии, вирус диагностировали у гражданина Ирана, который приехал на автобусе из Латвии.
И как стало известно несколько часов назад, этот же автобус накануне побывал в Петербурге. Причем дезинфекцию не проводили. Машину решили срочно снять с маршрута, но было поздно. Автобус, с номером рейса 795, уже вернулся в Таллин.
«Та информация, которая есть от департамента здоровья в Эстонии, риск минимальный, чтобы заражать человека от автобуса так сказать. Все данные мы передали департаменту здоровья в Эстонии, в то же самое время у нас запрос был от границы России в Ивангороде, все данные мы передали, есть имена, телефонные номера пассажиров», — заявил генеральный директор российского представительства Lux Express Group АО «Евролайнс» Райт Реммель.
Тем временем, на границе Ленобласти и Финляндии, прошли учения на случай обнаружения опасной инфекции. Российские таможенники госпитализировали условно заболевшего, а машину отогнали на спецстоянку и дезинфицировали.
Ситуация с коронавирусом, как заверили в нашем Минздраве — под контролем. Трое заболевших сейчас находятся в казанской больнице, их состояние не вызывает опасений. А в Воронеже сегодня госпитализировали девушку с подозрением на COVID-19. Известно, что она вернулась из Италии.
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