Коронавирус подбирается к границам России

Короновирус подбирается к границам России. Заболевшие уже есть в Финляндии, Норвегии, Дании, Грузии и Эстонии. Там, в Эстонии, вирус диагностировали у гражданина Ирана, который приехал на автобусе из Латвии.

И как стало известно несколько часов назад, этот же автобус накануне побывал в Петербурге. Причем дезинфекцию не проводили. Машину решили срочно снять с маршрута, но было поздно. Автобус, с номером рейса 795, уже вернулся в Таллин.

«Та информация, которая есть от департамента здоровья в Эстонии, риск минимальный, чтобы заражать человека от автобуса так сказать. Все данные мы передали департаменту здоровья в Эстонии, в то же самое время у нас запрос был от границы России в Ивангороде, все данные мы передали, есть имена, телефонные номера пассажиров», — заявил генеральный директор российского представительства Lux Express Group АО «Евролайнс» Райт Реммель.

Тем временем, на границе Ленобласти и Финляндии, прошли учения на случай обнаружения опасной инфекции. Российские таможенники госпитализировали условно заболевшего, а машину отогнали на спецстоянку и дезинфицировали.

Ситуация с коронавирусом, как заверили в нашем Минздраве — под контролем. Трое заболевших сейчас находятся в казанской больнице, их состояние не вызывает опасений. А в Воронеже сегодня госпитализировали девушку с подозрением на COVID-19. Известно, что она вернулась из Италии.