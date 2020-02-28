Путин и Жээнбеков дали старт перекрестному году России и Киргизии

Масштабно юбилей Победы вместе с Россией отметит Киргизия. Президент республики Сооронбай Жээнбеков в Москве встретился с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и партнерство в рамках Евразийского союза.

После в Большом Кремлевском дворце торжественно открыли перекрестный год России и Киргизии. Концерт в Кремле стал началом культурного обмена. На одну сцену вышли артисты Большого театра и коллективы из Бишкека. Среди других задач перекрестного года — развитие связей в самых разных областях.

«И конечно же особое место займут историко-мемориальные и патриотические мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исключительно важно, что Россия и Киргизия многое делают для того, чтобы сохранять память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир», — заявил Владимир Путин.

Президент Киргизии поблагодарил Путина за поддержку его страны и то внимание, которое уделяется вопросам сотрудничества между нашими государствами.

Ранее 5-tv.ru сооющал о том, что в России снизился размер беспошлинных онлайн-покупок из-за рубежа. Евразийская экономическая комиссия изменила максимальные сумму и вес покупки, не облагающихся пошлиной.