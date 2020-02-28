Бизнесу предложат льготы за фитнес сотрудников

Работодателям станет выгодно оплачивать ЗОЖ сотрудникам. «Известия» узнали проект Госдумы. Налоговый «зачет». Суммы потраченные на спорт разрешат включить в статью «расходы» на производство, а значит уменьшить облагаемую налогом «прибыль». В зачет пойдут абонементы на фитнес, аренда залов; бассейнов, кортов — главное, чтобы были чеки. Но не безлимит, на сумму не более 30 тысяч рублей на человека, ставка налога на прибыль 20%. Так что первый спортивный работник может сэкономить своей кампании до шести тысяч рублей в год. Бизнес уже намекает, что хотелось бы что-то повесомее, но, согласитесь уже неплохо. Тем более, что есть еще один законопроект, правительства, о возврате подоходного налога «за фитнесс» уже самому спортсмену. Минздрав — за, Минтруд — за, Минфин — против, потому что «налоговый вычет» плюс «налоговый зачет» дают в сумме минус для бюджетов, прежде всего, региональных, где, как правило, и так дефицит и новые траты — выглядят неподъемными. Дума рассмотрит оба проекта ориентировочно в марте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по данным Росстата, каждый восьмой россиянин придерживается ЗОЖ.