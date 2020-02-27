Владимир Путин посетил парк «Остров мечты»
В столице появилось место, которое будет соперничать с Диснейлендом — только что построенный развлекательный комплекс назвали первый в стране городским курортом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
С первыми посетителями самого крупного в мире парка аттракционов сегодня встретился президент. Владимир Путин лично оценил размах строительства в Москве на территории Нагатинской поймы — ландшафтный парк, торговый центр и самое главное «русский Диснейленд» — все это «Остров Мечты» площадью в 140 футбольных полей. Изначально комплекс строился как семейный объект, потому для многодетных предусмотрены скидки на билеты. Официальное открытие в субботу. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал, на что там можно посмотреть. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Москвы прокомментировали просьбу мальчика к Путину помочь ему покинуть детдом.
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