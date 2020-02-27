Владимир Путин посетил парк «Остров мечты»

С первыми посетителями самого крупного в мире парка аттракционов сегодня встретился президент. Владимир Путин лично оценил размах строительства в Москве на территории Нагатинской поймы — ландшафтный парк, торговый центр и самое главное «русский Диснейленд» — все это «Остров Мечты» площадью в 140 футбольных полей. Изначально комплекс строился как семейный объект, потому для многодетных предусмотрены скидки на билеты. Официальное открытие в субботу. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал, на что там можно посмотреть. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Москвы прокомментировали просьбу мальчика к Путину помочь ему покинуть детдом.