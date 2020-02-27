Власти Москвы прокомментировали просьбу мальчика к Путину помочь ему покинуть детдом

Мальчик, который попросил президента РФ Владимира Путина о помощи в возвращении из детского дома к бабушке, начнет жить с ней, как только это станет возможно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Он сирота, последнее время жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться семье и органам опеки в течение нескольких лет», — говорится на сайте департамента.

Там же отмечается, что ребенок проживает в центре содействия семейному воспитанию с октября 2019 года. Сотрудники детдома поддерживают с его бабушкой постоянный контакт. Мальчик встречается с ней не реже двух-трех раз в неделю.

«Мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку», — заверили в департаменте.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин посетил тематический парк аттракционов «Остров мечты» в Москве. Туда же были приглашены воспитанники столичных детских домов и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Во время визита мальчик со сломанной рукой попросил главу государства помочь ему вернуться к родным.