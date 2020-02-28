В Сургуте отец обвинил воспитателей в избиении ребенка — видео
Родитель утверждает, что неоднократно обращался в правоохранительные органы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Ulrich Niehoff, YouTube @ Дневник Коммуниста
Воспитатель избил ребенка в Сургуте, об этом сообщил отец пострадавшего на своей странице в соцсети.
По словам мужчины, он неоднократно обращался в правоохранительные органы и писал заявления на руководство центра социальной помощи «за жестокое обращение с детьми со стороны воспитателей и других лиц, наносящее ущерб психическому и физическому здоровью ребенка».
«Жестокое обращение сводится к побоям и плохому обращению со стороны педагогов и воспитателей», — заявил мужчина.
Он утверждает, что его побитых детей несколько раз в сопровождении фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции «доставляли в травматологическую больницу, где были зафиксированы побои».
«Проведены две „судебно-медицинские экспертизы“. Всем давно наплевать на права детей!» — сказал отец мальчика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тренер спортивной школы ЦСКА сильно избил 11-летнего ученика.
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