Воспитатель избил ребенка в Сургуте, об этом сообщил отец пострадавшего на своей странице в соцсети.

По словам мужчины, он неоднократно обращался в правоохранительные органы и писал заявления на руководство центра социальной помощи «за жестокое обращение с детьми со стороны воспитателей и других лиц, наносящее ущерб психическому и физическому здоровью ребенка».

«Жестокое обращение сводится к побоям и плохому обращению со стороны педагогов и воспитателей», — заявил мужчина.

Он утверждает, что его побитых детей несколько раз в сопровождении фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции «доставляли в травматологическую больницу, где были зафиксированы побои».

«Проведены две „судебно-медицинские экспертизы“. Всем давно наплевать на права детей!» — сказал отец мальчика.

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