У воздушных границ России активизировались иностранные самолеты-разведчики
Минобороны рассказало о разведывательной активности вдоль границ России за последнюю неделю.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
У воздушных границ России активизировались иностранные самолеты-разведчики. Об этом заявили в Минобороны. Только за последнюю неделю наши радары засекли 18 бортов, специально оборудованных системами слежения и пять беспилотников. Впрочем, поднимать по тревоге истребители не пришлось. Воздушное пространство страны не нарушалось. Российские летчики продолжают вести в приграничных зонах круглосуточное боевое дежурство.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ РФ.
Нашли ошибку?