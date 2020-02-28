У воздушных границ России активизировались иностранные самолеты-разведчики

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Минобороны рассказало о разведывательной активности вдоль границ России за последнюю неделю.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

У воздушных границ России активизировались иностранные самолеты-разведчики. Об этом заявили в Минобороны. Только за последнюю неделю наши радары засекли 18 бортов, специально оборудованных системами слежения и пять беспилотников. Впрочем, поднимать по тревоге истребители не пришлось. Воздушное пространство страны не нарушалось. Российские летчики продолжают вести в приграничных зонах круглосуточное боевое дежурство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ РФ.

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