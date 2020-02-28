В Сургуте магазин продавал пиво, используя символику Великой Отечественной войны
Покупателям предлагали отовариться спиртным в год 75-летия Победы по цене один литр за 75 рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Zhang Zhang, 5-tv.ru
В Сургуте владельцы пивного магазина посчитали, что в год 75-летия Великой Победы акция «75 рублей за литр» — привлечет покупателей. И соорудили тематический баннер, причем использовали официальный логотип, а также сделали коллаж с воинами-победителями, подправив оригинальную фотографию. Снимок этот довольно известен.
Внимание они действительно привлекли, жители Сургута пожаловались в администрацию, и там надо отдать должное отреагировали быстро — баннер заставили убрать на следующий день.
Официальный повод — владельцы магазина не согласовали размещение рекламы. Те, впрочем, до конца не осознают, над чем пошутили и пытаются свалить вину на рекламную фирму, которая предложила такую идею.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что горцы покорили замерзший водопад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ.
Нашли ошибку?