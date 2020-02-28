В Сургуте магазин продавал пиво, используя символику Великой Отечественной войны

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Покупателям предлагали отовариться спиртным в год 75-летия Победы по цене один литр за 75 рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zhang Zhang, 5-tv.ru

В Сургуте владельцы пивного магазина посчитали, что в год 75-летия Великой Победы акция «75 рублей за литр» — привлечет покупателей. И соорудили тематический баннер, причем использовали официальный логотип, а также сделали коллаж с воинами-победителями, подправив оригинальную фотографию. Снимок этот довольно известен.

Внимание они действительно привлекли, жители Сургута пожаловались в администрацию, и там надо отдать должное отреагировали быстро — баннер заставили убрать на следующий день.

Официальный повод — владельцы магазина не согласовали размещение рекламы. Те, впрочем, до конца не осознают, над чем пошутили и пытаются свалить вину на рекламную фирму, которая предложила такую идею.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что горцы покорили замерзший водопад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ.

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