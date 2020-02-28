В Саратове тело умершей пенсионерки стало кормом для ее таксы

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Василий Заика
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Инцидент произошел в квартире одной из городских многоэтажек.

Фото: www.globallookpress.com © Steimer, C.

Тело скончавшейся пожилой жительницы Саратова стало кормом для ее домашнего питомца. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забили соседи пенсионерки, когда женщина перестала выходить на прогулку со своей таксой, а из квартиры пошел трупный запах.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли дверь в жилище и их взору предстала страшная картина. Мертвая женщина лежала на кровати с обглоданным лицом. Стражи порядка выяснили, что пенсионерка скончалась около недели назад и ее такса, обезумев от голода, стала питаться телом хозяйки.

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