В Саратове тело умершей пенсионерки стало кормом для ее таксы

Тело скончавшейся пожилой жительницы Саратова стало кормом для ее домашнего питомца. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забили соседи пенсионерки, когда женщина перестала выходить на прогулку со своей таксой, а из квартиры пошел трупный запах.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли дверь в жилище и их взору предстала страшная картина. Мертвая женщина лежала на кровати с обглоданным лицом. Стражи порядка выяснили, что пенсионерка скончалась около недели назад и ее такса, обезумев от голода, стала питаться телом хозяйки.