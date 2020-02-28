Мать на несколько суток заперла грудных детей в холодном доме без еды и воды

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Валентин Черников
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Жительница Кировской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила двух малышей умирать.

Фото: СК РФ

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Куменского района. 34-летнюю мать подозревают в том, что она закрыла восьмимесячную дочь и двухлетнего сына без еды и воды в неотапливаемом доме.

По данным следствия, 23 февраля женщина оставила малышей без присмотра, не обеспечив питанием, и ушла в неизвестном направлении. Спустя двое суток детей обнаружили инспектор по делам несовершеннолетних и представитель органов соцзащиты. Из запертого на замок дома доносились детские голоса. Внутри полицейские обнаружили сильно истощенных мальчика и девочку. Они лежали на холодном полу. За время отсутствия матери температура в помещении опускалась до десяти градусов.

Детей доставили в медучреждение, где им оказали помощь. Мать разыскали 26 февраля, когда она шла в магазин за очередной порцией спиртного. На допросе дама призналась, что оставила беспомощных детей в ненадлежащих условиях и не спешила возвращаться домой.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Известно, что прежде ее уже лишали прав на трех старших детей, семья состоит на профилактическом учете.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК опубликовал видео из квартиры в Липецке, где мужчина исполосовал ножом жену и детей.

Мать на несколько суток заперла грудных детей в холодном доме без еды и воды

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СК РФ

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СК РФ

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