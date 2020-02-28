Экс-главу петербургского Метростроя привлекли по новому эпизоду растраты

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Валентин Черников
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По версии следствия, Николай Александров с сообщниками добился выделения из бюджета 153 миллионов на закупку кабелей и присвоил деньги себе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Новый эпизод по уголовному делу о растрате вменили экс-главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

До этого Александрова обвинили в присвоении 178 миллионов рублей при строительстве станций пятой линии петербургского метрополитена от «Международной» до «Шушар». Теперь бывшего гендиректора привлекли по обвинению в растрате 153 миллионов рублей.

По версии следствия, Александров и его сообщники заключили фиктивный договор поставки кабельных материалов с ООО «Опт-Юнион». При этом в закупке этой продукции в таких объемах не было необходимости, подчеркивают правоохранители. В результате кабели не поставили, а деньги соучастники обналичили.

Сообщается, что фигурант не признал вину и отказался и от дачи показаний. Следствие настаивало на перевод Александрова в СИЗО, но суд оставил его под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу «Метростроя» Александрова заключили под стражу.

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