Экс-главу петербургского Метростроя привлекли по новому эпизоду растраты

Новый эпизод по уголовному делу о растрате вменили экс-главе ОАО «Метрострой» Николаю Александрову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

До этого Александрова обвинили в присвоении 178 миллионов рублей при строительстве станций пятой линии петербургского метрополитена от «Международной» до «Шушар». Теперь бывшего гендиректора привлекли по обвинению в растрате 153 миллионов рублей.

По версии следствия, Александров и его сообщники заключили фиктивный договор поставки кабельных материалов с ООО «Опт-Юнион». При этом в закупке этой продукции в таких объемах не было необходимости, подчеркивают правоохранители. В результате кабели не поставили, а деньги соучастники обналичили.

Сообщается, что фигурант не признал вину и отказался и от дачи показаний. Следствие настаивало на перевод Александрова в СИЗО, но суд оставил его под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу «Метростроя» Александрова заключили под стражу.