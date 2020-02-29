В Китае собака ездит за покупками за рулем детской машинки, пока хозяин отдыхает дома

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С собой у ретривера — рюкзак с деньгами и список покупок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zhou Chao, 5-tv.ru

В интернете набирает популярность видео из Китая с необычайно умной и заботливой собакой. Чтобы сберечь здоровье своего хозяина, который боится выходить на улицу, этот ретривер сам ходит за покупками. Вернее даже ездит за рулем детской машинки. И, конечно, как и положено, соблюдает меры безопасности, носит маску. В рюкзаке у домашнего любимца — деньги и список продуктов. По нему продавец понимает, что именно хочет приобрести четвероногий покупатель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Индии годовалого мальчика женили на собаке.

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