В Китае собака ездит за покупками за рулем детской машинки, пока хозяин отдыхает дома

В интернете набирает популярность видео из Китая с необычайно умной и заботливой собакой. Чтобы сберечь здоровье своего хозяина, который боится выходить на улицу, этот ретривер сам ходит за покупками. Вернее даже ездит за рулем детской машинки. И, конечно, как и положено, соблюдает меры безопасности, носит маску. В рюкзаке у домашнего любимца — деньги и список продуктов. По нему продавец понимает, что именно хочет приобрести четвероногий покупатель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Индии годовалого мальчика женили на собаке.