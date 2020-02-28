Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения наркотиков у экс-министра Абызова

В квартире бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, подозреваемого в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей, обнаружили наркотики. По версии следствия, экс-чиновник приобрел у неизвестного лица 0,8 грамма каннабиса. Запрещенные вещества были найдены правоохранительными органами в ходе обысков дома у подозреваемого в первом Обыденском переулке.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с первой частью статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр Михаил Абызов перевел в офшоры более 800 миллионов долларов. Бывший чиновник на протяжении нескольких лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и осуществлял через него перечисление крупных сумм.