Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

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Василий Заика
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Следствие произвело переквалификацию обвинения с участия в преступном сообществе на его создание.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

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Арестован экс-министр Абызов

Следственный комитет РФ ужесточил обвинение фигурантам уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС. Отныне подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

«Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с части 2 на часть 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества», — цитирует агентство адвоката генерального директора группы «Ру-ком» Николая Степанова Григория Иванищева.

Бывшему управленцу Михаилу Абызову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту обнаружения наркотиков у экс-министра Абызова.

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