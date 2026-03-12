Экс-министру Абызову продлили арест до 15 июня по новому делу

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Бывшего чиновника обвиняют в махинациях с акциями.

До какого числа Абызов будет находиться под арестом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Арестован экс-министр Абызов

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова Михаила Анатольевича на срок до 15 июня 2026 года», — сказали в пресс-службе суда.

Экс-чиновника обвиняют в махинациях с акциями. Бывший министр вину не признает.

Абызов уже отбывает наказание за создание преступного сообщества, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, коммерческий подкуп и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Его осудили на 12 лет в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судебные приставы начали принудительное взыскание более 27 миллиардов рублей с Михаила Абызова. Основная сумма взыскания составляет почти 26 миллиардов рублей, к ней добавлены штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Все средства будут направлены в доход государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

