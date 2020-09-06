«Вместе пьют кофе, завтракают»: Фургал и Абызов оказались в одной камере в СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края рассказал, что у него хорошие отношения с сокамерниками в «Лефортово».
Фото: www.globallookpress.com / sledcom.ru/youtube.com, Komsomolskaya Pravda
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов, и экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в коррупции, находятся в одной камере в СИЗО «Лефортово», пишет ТАСС со ссылкой на своего источника.
Сообщается, что отношения у бывших чиновников нормальные. Однако адвокаты Фургала и Абызова пока официально не подтвердили эти сведения.
Ранее Сергей Фургал рассказывал членам ОНК, что вместе с сокамерниками пьет чай и завтракает, никто друг другу не мешает. Тогда бывший губернатор Хабаровского края не озвучил, кто именно находится с ним в одной камере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд продлил меру пресечения экс-губернатору Хабаровского края Фургалу.
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