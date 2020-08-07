Более 32 миллиардов рублей у экс-министра Абызова хочет забрать Генпрокуратура

Генеральная прокуратура (ГП) России продолжает вести проверку в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. После выявления целой массы грубых нарушений закона с его стороны надзорное ведомство потребовало изъять и обратить в доход российского государства средства общей суммой более 32 миллиардов рублей.

Как оказалось, поступив на государственную службу, Михаил Абызов скрыл истину о наличии у него офшорных компаний на Кипре и факт управления рядом иностранных финансовых инструментов. На посту госслужащего он не декларировал данное имущество, а также продолжал заниматься бизнесом.

В ГП нашли доказательства, что Абызов намеренно скрывал полученный на ниве предпринимательства доход, а также использовал разветвленную сеть подставных лиц и теневых офисов в Москве и на Кипре, которые он предусмотрительно разместил в обычных квартирах. У него нашли и ценные бумаги на сумму в девять миллиардов рублей.

Еще одним важным пунктом в обвинении против экс-министра является личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО» в 2018 году, на чем он незаконно нажил 32,5 миллиарда рублей.

Заявление от Генпрокуратуры с требованием об изъятии данной суммы в пользу российского бюджета уже было направлено в Гагаринский суд российской столицы.

Михаил Абызов был задержан Следственным комитетом РФ в марте 2019 года. Его обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве на сумму в четыре миллиарда рублей, которые экс-министр с сообщниками вывел за рубеж.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Москве адвоката Михаила Абызова за помощь криминальному авторитету Васе Воскресу.