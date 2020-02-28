Момент взрыва на улице Замшина в Петербурге попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 137

По предварительной информации, причиной ЧП стал поджег хозяином квартиры, имеющихся у него патронов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент взрыва на улице Замшина в Петербурге зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, причиной ЧП стал поджег хозяином квартиры, имеющихся у него патронов.

В результате произошедшего пострадал один человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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