Момент взрыва на улице Замшина в Петербурге попал на видео

Момент взрыва на улице Замшина в Петербурге зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, причиной ЧП стал поджег хозяином квартиры, имеющихся у него патронов.

В результате произошедшего пострадал один человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.